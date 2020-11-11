"Dünya Ağladı" sergisi duygu dolu anlar yaşattı - Son Dakika

"Dünya Ağladı" sergisi duygu dolu anlar yaşattı

11.11.2020 16:44

Büyükçekmece Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'nci yılında hafızalardan silinmeyecek bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'nci yılında hafızalardan silinmeyecek bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Eğitmeni Yavuz Deniz tarafından yapılan Atatürk temalı akrilik boya ve kolaj çalışmaları "Dünya Ağladı" sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Yüreklerindeki Atatürk'ü şiirle anlattılar

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışının ardından "Yüreğimdeki Atatürk" konulu şiir yarışmasında dereceye giren Atatürk sevdalısı çocuklara ödülleri takdim edildi. Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan ve Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, Belediye Başkan Danışmanı ve sanatçı Suat Suna'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ülkemizin, milletimizin geleceği sizlerin elinde"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen sergi açılışında konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, "Geleceğimizin teminatı sevgili gençler öncelikle belediye başkanımız Dr. Hasan Akgün'ün sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinizi bu başarılı şiir çalışmalarınızdan ötürü tebrik ediyorum. Ülkemizin, milletimizin geleceği sizlerin elinde. Böyle bir nesil ancak sanatla, müzikle, sporla yetişebilir. Sizler de bunu sanatta gösterdiniz. Sporda da göstereceksiniz. Devlet yönetiminde de bu başarılarınızı göreceğiz inşallah. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"Onun fikirlerini özümsemek hayat biçimi demek"

Sergi açılışına katılan Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan, "Biz Atatürk'ü onu anlamak, ilkelerini özümsemek ve geleceğe bize ne bıraktığını daha iyi görebilmek adına farklı etkinliklerle anıyoruz. Sizinle yaptığımız çalışma da bunlardan biri. Umuyorum ki siz bu yazdığınız yazılarla ezberlediğiniz şiirleri ömür boyu unutmayacaksınız. Bu Atatürk'le özdeşleşecek kafanızda. Zaten ben şunları düşündüm sizleri değerlendirirken; bütün ilkokulda okuduğum şiirlerin hepsi hafızamdan bir bir ortaya çıktı. Bunlar unutulmuyor. Sizin Atatürk sevginizi ileride de anmanızı sağlayacak. Çocuklarınıza dinletecek ne güzel belgeleriniz oldu ellerinizde. Bunun ömür boyu süreceğini umuyorum. Çünkü Atatürk'ü sevmek demek ülkemizi sevmek demek, vatanımızı sevmek demek. Onun fikirlerini özümsemek hayat biçimi demek. Bundan hiçbir şekilde zararlı çıkmayacaksınız. Onun yaşam biçimi bizim ülkemizi çağdaş, modern dünya devletleriyle yarışır hale getirdi" dedi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, Yazır, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Dünya Ağladı' sergisi duygu dolu anlar yaşattı - Son Dakika


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