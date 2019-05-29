Son Dakika Haberleri: Dünya Ahıska Türkleri Birliği öğrencilerinden Prof. Dr. Akın'a plaket
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği öğrencilerinden Prof. Dr. Akın'a plaket

28 dakika önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları öğrencileri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği öğrencilerinden Prof. Dr. Akın'a plaket, System.String[]
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları öğrencileri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

DATÜB Gençlik Kollarından Ahıskalı öğrenciler, geçtiğimiz günlerde Üzümlü de gerçekleştirdikleri "Öğrenci Dayanışma Günleri" etkinliklerine katkılarından dolayı Rektör Akın'a teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette öğrenciler ile bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Levent, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ahıskalı öğrenciler de etkinliğin çok verimli geçtiğini ve Ahıska kültürünü yaşatma olanakları dile getirerek Rektör Prof. Dr. Akın'a plaket takdimi yaptılar. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:09 Kaynak: İHA
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