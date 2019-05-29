Dünya Ahıska Türkleri Birliği öğrencilerinden Prof. Dr. Akın'a plaket
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları öğrencileri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:09 Kaynak: İHA
Dünya Ahıska Türkleri
Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları öğrencileri, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.
DATÜB Gençlik Kollarından Ahıskalı öğrenciler, geçtiğimiz günlerde Üzümlü
de gerçekleştirdikleri "Öğrenci Dayanışma Günleri" etkinliklerine katkılarından dolayı Rektör Akın'a teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette öğrenciler ile bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Levent, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Ahıskalı öğrenciler de etkinliğin çok verimli geçtiğini ve Ahıska kültürünü yaşatma olanakları dile getirerek Rektör Prof. Dr. Akın'a plaket takdimi yaptılar. - ERZİNCAN
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