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Dünya ailesi, 40. yıl büyüme hedeflerini belirledi
15 dakika önce
40'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan DÜNYA, yeni dönem hedeflerini İstanbul'da belirledi.
40'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan DÜNYA, yeni dönem hedeflerini İstanbul'da belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:30
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