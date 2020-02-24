Dünya ailesi, 40. yıl büyüme hedeflerini belirledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dünya ailesi, 40. yıl büyüme hedeflerini belirledi - Son Dakika Ekonomi

Dünya ailesi, 40. yıl büyüme hedeflerini belirledi

15 dakika önce

40'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan DÜNYA, yeni dönem hedeflerini İstanbul'da belirledi.

Dünya ailesi, 40. yıl büyüme hedeflerini belirledi, System.String[]

40'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan DÜNYA, yeni dönem hedeflerini İstanbul'da belirledi.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:30 
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