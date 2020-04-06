Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti - Son Dakika

Japon Haber Ajansı (KYODO) Genel Müdürü Toru Mizutani, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Mizutani, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü KYODO Haber Ajansı ve kendi adıma gönülden tebrik ederim. Anadolu Ajansı ve KYODO uzun zamandır dostluk ve iş birliğine dayalı bir ilişki içerisindedir." ifadelerine yer verdi.

Hem Türkiye'de hem de dünyada güven ve saygı kazanan AA'nın haber hizmetindeki önemli yeri dolayısıyla tebriklerini dile getiren Mizutani, şunları kaydetti:

"Eminim iki haber ajansı da bu zor zamanların üstesinden gelecek ve ileriki zamanlarda haber servisleri aracılığıyla Türkiye ve Japonya vatandaşlarının ortak anlayışları çerçevesinde ilişkilerini daha da üst seviyelere taşıyacaktır. Anadolu Ajansının önümüzdeki yüzyılda da başarılı olmasına ve gelişmesine yardım edecek liderliğiniz ve çabalarınız için şahsi minnettarlığımı iletmek isterim."

"AA çok değerli bir bilgi kaynağı"

Fas Haber Ajansı (MAP) Genel Müdürü Halil Haçimi İdrissi de tebrik mektubunda AA'nın 100. yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını dile getirerek Ajansın muhabirlerine, teknik ve idari personeline emeklerinden dolayı takdirini iletmek istediğini belirtti.

İdrissi, "Anadolu Ajansı yüzyılı aşkın bir süredir, Türkiye ve dünyadaki abonelerine bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler hakkında haber akışını sağlayan çok değerli bir bilgi kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

AA ile UKRINFORM arasındaki profesyonel iş birliğine vurgu

Ukrayna Ulusal Haber Ajansı (UKRINFORM) Genel Müdürü Oleksandr Kharchenko, AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Karadeniz bölmekten ziyade birleştirir'. Ben bu söze içten bağlılığımı belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

AA ile UKRINFORM arasında özellikle haber ajanslarının ortak mücadelesi olan dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda, hem karşılıklı hem de profesyonel iş birliği içerisinde uzun zamandır devam eden ortaklığı vurgulayan Kharchenko, mektubunda şunları kaydetti:

"Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs salgını sadece insanlık için zor bir test olmamıştır. Aynı zamanda takipçilerine dünyada gerçekte neler yaşandığını iletmesi gereken haber ajansları da dahil herkesin birlik ve beraberlik çabalarını göstermesi için bir fırsat olmuştur. Küresel politik süreçler, sosyal gelişmeler, savaşlar gibi konuları haber yapmak, bizleri özellikle insanlar ve dünyanın kaderi konusunda sorumlu kılmaktadır."