Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti - Son Dakika

İran'ın resmi haber ajansı (IRNA) Genel Müdürü Seyed Zia Haşemi, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek AA ve IRNA'nın, 40 yıl önce imzaladıkları ilk anlaşmadan bu yana yakın ilişkilerini sürdürdüklerini vurguladı.

Haşemi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "AA'nın bu uzun yolculuğu yöneticilerin, habercilerin ve çalışanlarının azim ve kararlılığı olmadan mümkün olamazdı." ifadelerini kullandı.

Dünyanın özellikle bu zor dönemde ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının baş gösterdiği bu günlerde medyanın profesyonel kararlılığına ihtiyaç duyduğunu belirten Haşemi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda AA ve diğer uluslararası haber ajanslarıyla iş birliğine IRNA olarak her daim hazırız. Gerçek şu ki, Anadolu Ajansı ve IRNA, aralarında 40 yıl önce imzaladıkları ilk anlaşmadan beri yakın ilişkilerini sürekli geliştirmektedir. İki haber ajansı haber ürünlerini birbiriyle paylaşmış ve birbirlerinin habercilerine her zaman destek sağlamıştır. IRNA ve AA, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) bünyesinde de etkili iş birliklerinde bulunmuşlardır. Umarım AA ve IRNA arasındaki dostane ilişkiler gelecekte de gelişerek devam eder."

"AA ile iş birliğinden memnunuz"

Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES) Genel Müdürü Claudia Nicolae, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kazancı'ya gönderdiği mektupta, AA ile iş birliğinden çok memnun olduklarını ve bunun uzun yıllar boyunca devam etmesini istediklerini kaydetti.

Nicolae, mektubunda, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz sadece barış ve huzur döneminin gazetecileri değiliz, sadece iyi ve güzel şeyleri haber yapamayız. Topluma gerçekleri, olayları, sorunları olduğu gibi gösteririz. Bu meslek belli bir saatte başlayıp biten bir iş değildir. Doktorlar yemin eder, bizim bir yeminimiz yoktur. Ancak bu işi bir kez yapınca damarlarımıza kadar girer ve ister kaza olsun ister doğal bir afet ya da başka bir şey, sade vatandaşlar olarak tek bir olayı bile es geçemeyiz."

"AA, büyük bir uluslararası haber ajansı"

Tunus Haber Ajansı (TAP) Genel Müdürü Nabil Gargabou, mektubunda AA'yı dünya çapında güçlü bir ofis ve muhabir ağı olan, güvenilirlik ve doğruluk içeren siciliyle iftihar eden büyük bir uluslararası haber ajansı olarak gördüklerini vurguladı.

AA'nın tüm Fransızca servisinin de yer aldığı en büyük yurt dışı ofislerinden birine Tunus'un ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyduklarını belirten Gargabou, "Bu vesileyle zaten tatmin edici olan iş birliğimiz ve dostane ilişkimizi daha da geliştirmek niyetinde olduğumuzu yinelemek isteriz." ifadelerini kullandı.

KosovaPress Haber Ajansı Genel Müdürü Suzana Rakovica, gönderdiği mektupta, AA ile Balkan Haber Ajansları Birliği – Güneydoğu Avrupa'nın (ABNA-SE) bir parçası olmaktan, özellikle bu bölgede ve ötesinde barışın güçlenmesine katkıda bulunmaktan ve insanların doğru haber almasına destek olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.