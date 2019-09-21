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Dünya Alzaymır Günü

1 saat önce

Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi tarafından, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü dolayısıyla yerel yönetimlerin desteği ile halkı bilgilendirme ve farkındalık toplantısı düzenlendi.

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Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi tarafından, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü dolayısıyla yerel yönetimlerin desteği ile halkı bilgilendirme ve farkındalık toplantısı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamada, Dünya Alzaymır Günü dolayısıyla gerçekleştirilen toplantıda hastalığa ilişkin söyleşi düzenlendiği, tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, dünya genelinde 40 milyona yakın alzaymır hastası olduğu kaydedildi.

Bu rakamın 2050'de 115 milyona ulaşacağının tahmin edildiği belirtilerek, "Türkiye'de ise halen 700 bin hasta bulunduğuna ait bir tahmin yürütülürken 2050 yılında Türkiye'nin dünyada en fazla Alzaymır hastasına sahip ülkelerin içinde olacağı düşünülmektedir. Hastalığa ilişkin farkındalık çalışmaları sayesinde erken tanı konulması, böylelikle hastalığın erken evrede kontrol altına alınması önem taşımaktadır. Bu durum hastalar kadar hasta yakınlarının da yaşam kalitesini artırıp, tedavi masraflarını da azaltmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Ankara, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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