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Dünya Ana Dili Günü'nde HDP'li vekiller meclise 4 dilde soru önergesi verdi
6 saat önce
Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) 22 milletvekili, Dünya Ana Dili Günü'nde TBMM'ye anadili hakkı ve yok olma tehlikesi altında olan dillere ilişkin önergeler verdi.
Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) 22 milletvekili, Dünya Ana Dili Günü'nde TBMM'ye anadili hakkı ve yok olma tehlikesi altında olan dillere ilişkin soru önergeleri verdi.
21 Şubat Dünya Ana Dili Günü kapsamında önergelerin, Arapça, Kürtçe (Kurmanci, Zazaki), Türkçe ve Süryanice dillerinde verildiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:37
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