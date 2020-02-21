Dünya Ana Dili Günü'nde HDP'li vekiller meclise 4 dilde soru önergesi verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Ana Dili Günü'nde HDP'li vekiller meclise 4 dilde soru önergesi verdi - Son Dakika Dünya

Dünya Ana Dili Günü'nde HDP'li vekiller meclise 4 dilde soru önergesi verdi

6 saat önce

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) 22 milletvekili, Dünya Ana Dili Günü'nde TBMM'ye anadili hakkı ve yok olma tehlikesi altında olan dillere ilişkin önergeler verdi.

Dünya Ana Dili Günü'nde HDP'li vekiller meclise 4 dilde soru önergesi verdi, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) 22 milletvekili, Dünya Ana Dili Günü'nde TBMM'ye anadili hakkı ve yok olma tehlikesi altında olan dillere ilişkin soru önergeleri verdi.


21 Şubat Dünya Ana Dili Günü kapsamında önergelerin, Arapça, Kürtçe (Kurmanci, Zazaki), Türkçe ve Süryanice dillerinde verildiği ifade edildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:37 
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