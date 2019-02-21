Dünya Anadil Günü'nde Türkçe Mesajı: Veliler Talep Ederse Türkçe Zorunluluk Olur

ALMANYA'nın Köln kentindeki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 'Geçmişten Bugüne Türkçe Dersleri' paneli düzenlendi.

ALMANYA'nın Köln kentindeki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 'Geçmişten Bugüne Türkçe Dersleri' paneli düzenlendi. Almanya'da çocukların Türkçeyi iyi öğrenmesi için ebeveynlere büyük görev düştüğünü söyleyen KRV Eyaleti Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek, velilerin çocuklarının eğitim gördüğü okullardan Türkçe dersi talep etmeleri gerektiğini ve talebin yüksek olması durumunda okulun bu dersi açma zorunluluğu olduğunu hatırlattı.



En büyük sorunun vatandaşların konu hakkında yeterli bilince sahip olmaması olduğunu belirten Keltek, "Ayrıca bilimsel araştırmalar, 2 dilli yetişen çocukların eğitim yaşamlarında akranlarına göre çok daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.



EĞİTİME YATIRIM YAPILDI AMA...



2001 yılında yapılan PISA araştırması sonucunda Almanya'nın 31 ülke arasında 22'nci sırada yer aldığına dikkati çeken Keltek, "Dünyanın en büyük ekonomilerinden Almanya'nın eğitimde sınıfta kalmasının ardından ülke karıştı. Sağcı kesim kötü sonucu ülkedegöçmen çocukların fazlalığına bağladı. Ancak bilim adamları bu görüşün doğru olmadığını ortaya çıkardı. Araştırmanın ardından Almanya eğitime çok büyük yatırım yaptı. Ancak bu yatırım ülkede yaşayan göçmen kökenlilerin başarısını arttırmaya yönelik olmadı" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor

Manchester City, Schalke'yi Uzatmada Bulduğu Golle Devirdi

Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi

Eksi 17 Derecede Hedefi Tam İsabetle Vuran Milli SİHA, Yabancı Askeri Heyetleri Mest Etti