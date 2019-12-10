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Dünya Anıtlar Fonu 2020'de korunması gereken eserleri belirledi

6 saat önce

Dünya Anıtlar Fonu (WMF) 2020 yılında korunması gereken, risk altındaki tarihi yapıların yer aldığı listeyi açıkladı.

Dünya Anıtlar Fonu 2020'de korunması gereken eserleri belirledi, System.String[]

Dünya Anıtlar Fonu (WMF) 2020 yılında korunması gereken, risk altındaki tarihi yapıların yer aldığı listeyi açıkladı.

WMF'nin risk altında bulunan ve korunması için gözlem altına aldığı eserler arasında Fransa, Mısır, Irak, Özbekistan, Pakistan ve Hindistan gibi 21 ülkede bulunan 25 tarihi yapılar yer alıyor.

Fondan yapılan açıklamada, günümüze olan etkileri ile tarihi öneme sahip eserlerin ilgisizlik, artan nüfus ve doğal nedenlerle tehlike altında olduğu belirtildi.

Göçler nedeniyle yok olmakla karşı karşıya kalan eserler arasında, Avrupa'nın en büyük tarihi yerleşimleri arasında yer alan Roma ve Endülüs Emevileri'nin izleri taşıyan Cordoba'nın avlulu evleri yer alıyor. Açıklamada, evlerin sahipleri tarafından daha rahat bir hayat arayışıyla terkedildiği, her yıl düzenlenen festival nedeniyle ise tahribe uğradığı belirtildi.

Yok olma tehlikesi yaşayan eserler arasında Özbekistan'ın Buhara kentinde büyük oranda sahipleri göç etmiş Yahudi mahallesi de bulunuyor.

Orta Asya'daki en büyük Yahudi nüfusuna sahip Buhara'nın Yahudi mahallesinde İpek Yolu ticaretinin getirdiği zenginliğin evlerdeki mimariye de yansıdığı ifade edilirken, tarihsel süreçte ev sahiplerinin göç etmesi sonucu evlerin bakımsız kaldığı kaydedildi.

DEAŞ'ın saldırılarıyla boşalan Irak'ın Sincar bölgesindeki Ezidi türbesi Mam Raşan ise ayağa kaldırılacak eserler arasında sayıldı.

WMF'nin açıklamasında saldırılar sonucu konik şekilli kubbesi yıkıldığı belirtilen türbenin, bölge sakinlerinin evlerine dönmesiyle yeniden ziyaret merkezi olduğu bilgisi yer alıyor.

Korunması gereken diğer eserler arasında yıl içinde yanan Paris'teki Notre Dame Katedrali, bakımsızlık nedeniyle yok olmakla karşı karşıya kalan deneysel mimari örneği Hindistan'daki Sardar Vallabhbhai Patel stadyumu ve eski Hindu mahallesinde yer alan Pakistan'ın Anarkali Çarşısı da bulunuyor.

Özbekistan, Hindistan, Pakistan, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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