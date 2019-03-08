Son Dakika Haberleri: DÜNYA Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’a ödül

DÜNYA Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’a ödül

1 saat önce

Parlak'a ödülünü Ankara Genç İşadamları Derneği Başkanı Serhan Yıldız ve Medyamize Grup Başkanı Kadir Gürbüz verdi.

DÜNYA Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’a ödül, System.String[]
Parlak'a ödülünü Ankara Genç İşadamları Derneği Başkanı Serhan Yıldız ve Medyamize Grup Başkanı Kadir Gürbüz verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:00 

Genç, Ankara, Ekonomi
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