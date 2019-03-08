DÜNYA Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’a ödül
1 saat önce
Parlak'a ödülünü Ankara Genç İşadamları Derneği Başkanı Serhan Yıldız ve Medyamize Grup Başkanı Kadir Gürbüz verdi.
Parlak'a ödülünü Ankara Genç
İşadamları Derneği Başkanı Serhan Yıldız ve Medyamize Grup Başkanı Kadir Gürbüz verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:00
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