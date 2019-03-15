Dünya Artık İslamofobik Faşist Terörizme Dur Demelidir"
54 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik saldırıya ilişkin, dünyanın artık İslamofobik faşist terörizme dur demesi gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Yeni Zelanda
'daki iki camiye yönelik saldırıya ilişkin, dünyanın artık İslamofobik faşist terörizme dur demesi gerektiğini kaydetti.
Kalın, Twitter
hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi" ifadelerini kullanan Kalın, saldırıyı şiddetle kınadı ve ölenlere Allah'tan rahmet diledi.
Kalın, mesajında şunları vurguladı:
"Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:01 Kaynak: AA
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