Son Dakika Haberleri: Dünya Aşçıları Bolu'da Hünerlerini Sergileyecek

Dünya Aşçıları Bolu'da Hünerlerini Sergileyecek

1 saat önce

Bolu'da 15-17 Mart'ta düzenlenecek 5. Uluslararası Mutfak Günleri'nde, 14 ülkeden yaklaşık 400 aşçı bir araya gelecek.

Dünya Aşçıları Bolu'da Hünerlerini Sergileyecek, System.String[]
Bolu'da 15-17 Mart'ta düzenlenecek 5. Uluslararası Mutfak Günleri'nde, 14 ülkeden yaklaşık 400 aşçı bir araya gelecek.

Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneğinin (YEPAD) organizasyonunda düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, toplantıda, kentin "aşçılar diyarı" olarak adlandırıldığını söyledi.

Bolu'nun Türk ve dünya mutfağında kendine yer edindiğini dile getiren Yılmaz, üç gün sürecek etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Ukrayna, Kanada, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, Bulgaristan, Almanya ve İngiltere'nin de arasında bulunduğu 14 ülkeden yaklaşık 400 aşçının katılacağını bildirdi.

Yılmaz, Bolu'nun bir "marka şehir" olacağını vurgulayarak, "Marka şehir olurken de aşçılığın ve Köroğlu'nun çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bunları değerlendirmeye başladık ve devam ediyoruz." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, YEPAD Başkanı Sadullah Önal ile diğer ilgililer katıldı.

Bolu 5. Uluslararası Mutfak Günleri'nde, 14 ülkeden yaklaşık 400 aşçı çeşitli kategorilerde hünerlerini sergileyecek.

Dereceye giren aşçılara ödülleri, törenle takdim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:16 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu, Kültür Sanat
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