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Dünya Atletizm Şampiyonundan Müdür Başyiğit'e ziyaret

1 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 23 Yaş Altı IPC Atletizm Dünya Şampiyonasında 1500 metrede "Dünya Şampiyonu" olan Milli Sporcu Oğuz Türker'i kabul etti.

Dünya Atletizm Şampiyonundan Müdür Başyiğit'e ziyaret, System.String[]

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 23 Yaş Altı IPC Atletizm Dünya Şampiyonasında 1500 metrede "Dünya Şampiyonu" olan Milli Sporcu Oğuz Türker'i kabul etti.


4 Ağustos 2019 tarihinde İsviçre'de yapılan 23 Yaş Altı IPC Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 1500 metrede "Dünya Şampiyonu" olan Milli Sporcu Oğuz Türker, Antrenörü Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Yar ve KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fethi Coşgun İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret ettiler.


Başarısından dolayı Milli Sporcu Oğuz Türker'i tebrik eden Başyiğit, sporcuya çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Atletizm, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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