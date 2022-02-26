Dünya Azerbaycanlılar Kongresince Hocalı'da yaşananların "soykırım" kabul edilmesi talebi - Son Dakika

Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Asif Kurban, 1992'de Ermenistan kuvvetleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı kentinde sivillere karşı gerçekleştirilen katliamın "soykırım" olarak kabul edilmesi için tüm dünya devletlerine çağrıda bulunduklarını bildirdi.

Kurban yaptığı yazılı açıklamada, Ermeni silahlı kuvvetlerinin, 25- 26 Şubat 1992'de tüm hukuk normlarını ihlal ederek Hocalı'da sivillere saldırdığını, aralarında 63 çocuk ve 106 kadının da bulunduğu 613 kişinin vahşice katledildiğini hatırlattı.

Ermenistan'ın katliamın faillerini engelleyecek bir önlem almadığını ve eylemler sonrasında da kovuşturma yürütmediğini anımsatan Kurban, şunları belirtti:

"Ermenistan uluslararası sözleşmeler çerçevesinde soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüğünü ihlal etti. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi olarak Hocalı'da yaşananların soykırım olarak kabul edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını tüm dünya devletlerinden ve kuruluşlarından talep ediyoruz."

Asif Kurban, Hocalı Soykırımı'nın faillerinin kanun önünde sorumlu tutulmadıkça adaletin sağlanamayacağına dikkat çekerek, suçluların cezasız kalmasının da başka suçların işlenmesinin önünü açabileceğine işaret etti.