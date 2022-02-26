Dünya Azerbaycanlılar Kongresince Hocalı'da yaşananların "soykırım" kabul edilmesi talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Azerbaycanlılar Kongresince Hocalı'da yaşananların "soykırım" kabul edilmesi talebi

26.02.2022 09:59
Dünya Azerbaycanlılar Kongresince Hocalı'da yaşananların "soykırım" kabul edilmesi talebi

Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Asif Kurban, 1992'de Ermenistan kuvvetleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı kentinde sivillere karşı gerçekleştirilen katliamın "soykırım" olarak kabul edilmesi için tüm dünya devletlerine çağrıda bulunduklarını bildirdi.

Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Asif Kurban, 1992'de Ermenistan kuvvetleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı kentinde sivillere karşı gerçekleştirilen katliamın "soykırım" olarak kabul edilmesi için tüm dünya devletlerine çağrıda bulunduklarını bildirdi.

Kurban yaptığı yazılı açıklamada, Ermeni silahlı kuvvetlerinin, 25- 26 Şubat 1992'de tüm hukuk normlarını ihlal ederek Hocalı'da sivillere saldırdığını, aralarında 63 çocuk ve 106 kadının da bulunduğu 613 kişinin vahşice katledildiğini hatırlattı.

Ermenistan'ın katliamın faillerini engelleyecek bir önlem almadığını ve eylemler sonrasında da kovuşturma yürütmediğini anımsatan Kurban, şunları belirtti:

"Ermenistan uluslararası sözleşmeler çerçevesinde soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüğünü ihlal etti. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi olarak Hocalı'da yaşananların soykırım olarak kabul edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını tüm dünya devletlerinden ve kuruluşlarından talep ediyoruz."

Asif Kurban, Hocalı Soykırımı'nın faillerinin kanun önünde sorumlu tutulmadıkça adaletin sağlanamayacağına dikkat çekerek, suçluların cezasız kalmasının da başka suçların işlenmesinin önünü açabileceğine işaret etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! KAYÜ Rektörü Karamustafa, Hocalı Katliamı şehitlerini andı Son dakika haberi! KAYÜ Rektörü Karamustafa, Hocalı Katliamı şehitlerini andı Son dakika haber | KAYÜ Rektörü Karamustafa, Hocalı Katliamı Şehitleri için mesaj yayımladı Son dakika haber | KAYÜ Rektörü Karamustafa, Hocalı Katliamı Şehitleri için mesaj yayımladı

Azerbaycan, Ermenistan, Soykırım, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Azerbaycanlılar Kongresince Hocalı'da yaşananların 'soykırım' kabul edilmesi talebi - Son Dakika


Son Dakika
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:39 Polisten kaçarken direğe çarptı, mahalleyi elektriksiz bıraktı
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
08:55 Ukrayna lideri Zelenski: Rusya kreşlere saldırıyor, çocuklar da mı Neonazi?
08:32 Songül Karlı "göğüs çatalı" kuralını takmadı, kostümüyle İbo Show'a damga vurdu
08:28 Onlar savaşın çocukları! Bir bebek gözlerini dünyaya Kiev Metrosunda açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 10:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Azerbaycanlılar Kongresince Hocalı'da yaşananların "soykırım" kabul edilmesi talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement