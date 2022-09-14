Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması - Son Dakika
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Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması

14.09.2022 12:44
Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asif Kurban, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, dünya kamuoyunun bu konuda harekete geçmesini istedi.

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asif Kurban, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, dünya kamuoyunun bu konuda harekete geçmesini istedi.

Kurban, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın uluslararası hukuk tanımazlık, işgalcilik ve bölgede barışı tehdit eden tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve son bir aydır Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı boyunca Azerbaycan mevzilerine taciz ateşi açtığını belirtti.

Son günlerde bu taciz ateşlerinin daha sıklaştığını ve ağır makineli silahların kullanılmaya başlandığını ifade eden Kurban, şunları kaydetti:

"Gece saatlerinde Azerbaycan'ın Laçin, Kelbecer ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerlerinin tespit edilmesi üzerine çatışma çıkmış, sonrasında Ermenistan askerleri tüm sınır boyunca saldırıya geçmiştir. Azerbaycan ordusu, sivil halkın güvenliğini sağlamak ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkından istifade ederek geniş bir hat boyunca yapılan bu provokatif saldırının karşılığını vermiş ve düşman geri püskürtülmüştür. Bu saldırı sonucunda maalesef 50 Azerbaycan askeri şehit olmuş, birçok askerimiz yaralanmıştır. Vatanları için canlarından geçen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri başta olmak üzere bütün Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Asif Kurban, Dünya Azerbaycanlıları Kongresi olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü bozmaya çalışarak saldırganlığını devam ettiren Ermenistan'ın bu tutumunu kınadıklarını ifade ederek, "Dünya kamuoyunu bu yaşananlara seyirci kalmamaya, uluslararası hukuku hiçe sayan, bölge ve dünya barışını bozmaya yönelik saldırgan politikalarını devam ettiren Ermenistan Devleti'ne baskı ve yaptırımları ivedilikle hayata geçirmeye çağıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban, "Özellikle de Ermenistan Devleti'nin altına imzasını atmış olduğu 10 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmanın tüm maddelerini ve o tarihten sonraki hayata geçirilen barış görüşmelerinde kabul ettiği sorumluluklarını yapması gerekenler için baskının artırılmasını talep ediyoruz. Bu yapılmadığı sürece Ermenistan'ın saldırgan, provokatif, bölge barışını ve huzurunu bozan faaliyetleri devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması - Son Dakika

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