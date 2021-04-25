Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban'dan Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması - Son Dakika

?????????????? Dünya Azerbaycanlıları Kongresi (DAKAZ) Başkanı Asıf Kurban, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Asıf Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'in açıklamanın tarihi geçeklikleri yansıtmadığını ifade etti.

Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçekleri çarpıtarak, Ermeni lobisi, Türkiye karşıtlarını ve iç politikayı dikkate alarak yapmış olduğu açıklamayı asla kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını aktaran Kurban, açıklamanın bilimsel ve hukuki bir temele dayanmadığını aktardı.

Türkiye'nin söz konusu döneme dair bilimsel gerçekler ışığında adil bir hafızanın oluşturulmasına yönelik olarak 2005 yılında yaptığı ortak tarih komisyonu kurulması önerisinin Ermeni tarafının yanaşmadığını aktaran Kurban, şöyle dedi:

"Bu itibarla, tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamanın hiçbir değeri bulunmamaktadır. Türkiye'nin Ermeni teröristlerce çok değerli diplomatları şehit edildi. Ayrıca çok yakın tarihte 1992 yılında Ermeniler tarafından Azerbaycan'ın Hocalı kentinde video ve belgelerle ispatlanmış soykırım yapıldı. 1905-1918 yılları arasında Ermeni çeteleri tarafından 300 binden fazla insanımız katledildi. Samimi politikacıların bunları görmesini ve tepki vermesini isteriz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri için bu yıl da, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törene ilettiği mesaj Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmaktadır. Samimi politikacıların bunları görmesini ve tepki vermesini isteriz."

"Türk'ün şanlı tarihinde soykırım yoktur"

Asıf Kurban, ABD'nin tarihi gerçekleri çarpıtan söz konusu açıklamasının Türk halkının vicdanında da asla kabul görmeyeceğini ve karşılıklı güven ile dostluğu sarsan derin bir yara açacağını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizleri üzen diğer bir hususta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergisiyle yardım alıp, faaliyet gösteren bir partinin ABD, Ermenistan, Ermeni diasporası ve Türkiye karşıtı odakları desteklercesine 'Sözde soykırımın' kabul edilmesi yönündeki açıklaması oldu. Bu açıklama da asla kabul edilemez. Kendilerini bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Yaşanan bu acıların üzerinden geçen yüz yıldan fazla süre sonra, bölgemizde geçmişin yaralarının tamamen sarılması ve halkların geleceği birlikte inşa etmeleri için samimi gayret gösterilmesi gerekirken, ABD Başkanı'nın bu açıklaması halkları kutuplaştırmak ve bölgemizde barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyecektir. ABD Başkanının bazı siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeye tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bu çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde bir arada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz. Türk'ün şanlı tarihinde hiçbir soykırım yoktur. Bu yapılan talihsiz açıklama, Türk milleti için zerre kadar anlam içermemektedir. Tarihi gerçekliklerle örtüşmeyen, tamamen siyasi bir karar özelliği taşıyan bu ifadeler yok hükmündedir"