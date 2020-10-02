Dünya Azerbaycanlıları Kongresi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi'nden Azerbaycan'a destek

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Dr. Asif Kurban, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'ın kendi halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için kullandığı meşru müdafaa hakkını desteklediklerini bildirdi.

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi'nden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Dr. Asif Kurban, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'ın kendi halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için kullandığı meşru müdafaa hakkını desteklediklerini bildirdi.

Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, 30 yıla yakın bir süredir Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini ve uluslararası hukuku tanımayan tutumu ile bölgede barışı tehdit etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de yeniden başlayan ve bölgedeki barış çabalarını yok sayan saldırılarını sürdürmekte olduğunu ve sivillerin ölümüne yol açtığını bildiren Kurban, bu saldırılarını durdurmasını ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Kurban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Ermenistan'a 'dur' demeli ve işgal ettiği topraklardan çekilmesine zorlamalıdır. Hak yerini bulmalı ve Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. İran'da yaşayan Güney Azerbaycanlılar, İran üzerinden Ermenistan'a yardım arabalarının geçtiği haberlerini bizlerle paylaşmakta ve rahatsız olduklarını dile getirmektedir. Güney Azerbaycan'daki soydaşlarımızın bu duruma itirazları, Azerbaycan'a destek sesleri kesilmeye, önlenmeye çalışılmış. İran'ın orada yaşayan soydaşlarımıza saygı anlamında ve Azerbaycan ile olan komşuluk ilişkileri çerçevesinde bu tür adımların içinde olmayacakları inancındayız.

Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan siyasetini kınıyor ve Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesileyle şehit düşen Azerbaycan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dileriz. Hepimiz her zaman can Azerbaycan'ımızın yanındayız."

Ermenistan, Azerbaycan, İşgal, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Azerbaycanlıları Kongresi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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