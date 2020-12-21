Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'e Üstün Hizmet Ödülü

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Başkanı Murat Özmekik, Türk badmintonuna yaptığı hizmetler ve hayata geçirdiği projelerden dolayı Dünya Badminton Federasyonu (BWF) tarafından 'Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

16 yıllık federasyon başkanlığı süresince Türk badmintonuna başarıyla hizmet eden Başkan Murat Özmekik, dünyanın da takdirini kazandı. Başkan Özmekik, badmintondaki 30 yıllık tecrübesi, 5'inci kademe antrenör, teknik direktör olarak eğitim durumu; Türkiye'deki lisanslı badmintoncu sayısını 100 binlerin üstüne çıkarması; TBF'yi marka haline getirerek dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde Çin'de fabrikalarda malzeme ürettirip bu malzemeleri ücretsiz olarak 81 ilde dağıtması; çocuk yurtları, cezaevleri, risk altındaki çocuklar arasında, 'Taş atma tüy top at' projesi ile doğuda; dede-torun, baba-oğul, anne-kız projeleri ile halk arasında; 'Orada bir köy var uzakta' projesi ile köylerde; benzer sosyal sorumluluk projeleri ile badmintonun yaygınlaştırması, uluslararası başarıları, özel ödül yönetmeliği, hayata geçirdiği sponsorluk sözleşmeleri ve dünyada sponsorluk ile yapılan tek 'Badminton Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'ni hayata geçirmesi, Türkiye'de badmintonda 81 ilde 200'den fazla badminton antrenörünün istihdam edilmesindeki başarısı ile Dünya Badminton Federasyonu'nun da beğenisini ve takdirini topladı.