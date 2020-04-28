Dünya bal tüketiminde Türkiye'ye yönelebilir - Son Dakika
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Dünya bal tüketiminde Türkiye'ye yönelebilir

6 saat önce

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, bal üretiminde dünyada 1. sırada olan Çin'in korona virüsü nedeniyle eskisi gibi diğer ülkelere bal ihraç edemeyeceğini, Avrupa'daki arıcıların ise yaşlı olduğu için yeteri kadar bal üretemeyeceğinden...

Dünya bal tüketiminde Türkiye'ye yönelebilir, System.String[]

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, bal üretiminde dünyada 1. sırada olan Çin'in korona virüsü nedeniyle eskisi gibi diğer ülkelere bal ihraç edemeyeceğini, Avrupa'daki arıcıların ise yaşlı olduğu için yeteri kadar bal üretemeyeceğinden dünyadaki tüketicilerin Türkiye'ye yönelebileceğini söyledi.


Arıcılık faaliyetlerinin aktif olarak yapıldığı Samsun'da arıcılar kovan ve arı bakımlarını yapmaya başladı. Arıcılar, bu günlerde oğul bakımı ve arıların gelişmelerine yönelik bakımlarının yanı sıra kovanlarının eksiklerini de gideriyor. Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, korona virüsü günlerinde arıcılık faaliyetlerine tam gaz devam ettiklerini ifade ederek, dünyada boşalan bal üretimi açığının Türkiye tarafından kapatılabileceğinin altını çizerek, açıklamalarda bulundu.


"Arıcılık faaliyetleri korna günlerinde de tam gaz devam ediyor"


Arıcılık faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Rasim Kaplan, "Arıcılık faaliyetlerinde hiçbir engel yok. Arıcılar tam gaz işlerine devam ediyor. Bu günler arıcıların işlerinin yoğun olduğu, her gün arasının yanında olduğu günler. Şu anda arının oğul, bakım ve gelişme zamanı. Sokağa çıkma kısıtlamalarında dahil Samsun'da valilik ve il müdürlüğümüzün aldığı kararlar doğrultusunda arıcılık faaliyetlerinde bir aksaklık yaşanmadı. Samsun'da şu anda gezici arıcılar da dahil 300 arıcı var. Onların geliş-gidişlerinde de sıkıntı olmadı. 10-15 gün içinde arıcılar yüksek yaylalara göç edecek. Şu anda arının gelişmesi için bakımlar yapılıyor. Bal hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde devam ediyoruz" dedi.


"Bu sene üretimin bin 300 tondan az olmamasını bekliyoruz"


Bu sene arı ölümlerinin geçen seneye oranla azaldığına dikkat çeken Kaplan, "Bu sene arıların durumu geçen seneden oldukça iyi. Arı geliştirip, il dışına arı satan yetiştiricilerimiz bile var. Sevk ve sağlık raporlarıyla birlikte arılarını diğer illere bırakıp, geliyorlar. Arı kaybı geçen seneye göre az. Geçen sene Samsun'da bin 100 ton bal üretmiştik bu sene gidişata bakarsak bin 300 ton bal üretebiliriz. Bin 300 ton üretimin altına düşmemek için arıcılarımız var gücüyle çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.


"Yurt dışındaki tüketicilerin Türkiye'ye yöneleceğini umuyoruz"


Korona virüsü nedeniyle Çin'den eskisi gibi ihracatın yapılamayacağını, Avrupalı arıcıların da yaşlı olduğunu vurgulayan Başkan Kaplan, şunları söyledi:


"Samsun arı geliştirmeye çok uygun. Bafra ve Çarşamba Ovası arı yetiştirip, geliştirmek için en uygun mekanlardan birisi. Arı kaybı yaşansa da arıcılarımız hemen yenilerini yetiştirebiliyorlar. Dünyada arıcılık ve bal üretimi konusunda 2. sıradayız. Avrupa'nın arıcıları da bize nazaran çok yaşlı. Korona virüsü nedeniyle Avrupa'daki birçok arıcının bal üretiminden vazgeçeceğini düşünüyoruz. Dünyada arıcılık ve bal sektöründe 1. sırada olan Çin'de korona virüsünün çıktığı yer olarak eskisi kadar ihracat yapamayacak diye düşünüyoruz. Dünyadaki tüketiciler Çin'den gelen ürünlere bundan sonra farklı bir şekilde bakacağı için Türkiye'deki bal üretiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte bal sektöründe dünyada daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Yurt dışındaki tüketicilerin Türkiye'ye yöneleceğini umuyoruz." - SAMSUN

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Avrupa, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:57 Kaynak: İHA


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