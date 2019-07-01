Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Aden'de ofis açmaya hazırlanıyor
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Dünya Bankası Aden'de ofis açmaya hazırlanıyor

58 dakika önce

Dünya Bankası yetkilileri, Yemen'in geçici başkenti Aden'de daimi ofis açmayı planladıklarını bildirdi.

Dünya Bankası Aden'de ofis açmaya hazırlanıyor, System.String[]
Dünya Bankası yetkilileri, Yemen'in geçici başkenti Aden'de daimi ofis açmayı planladıklarını bildirdi.
Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Ferid Belhac, üst düzey yetkililerin yer aldığı bir heyet eşliğinde Aden'i ziyaret etti.
AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden ziyaretlerinin öncelikli sebebinin, Dünya Bankasının daimi ofisinin açılması için gerekli düzenlemeler ve hazırlıkların yapılması olduğunu belirten Belhac, görüşmelerde, ayrıca Yemen hükümetinin, inşaat, kalkınma, insani yardım alanları başta olmak üzere karşılaştığı zorlukların ele alınacağını ifade etti.
Yemen'e 400 milyon dolarlık hibe
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ise Belhac, Dünya Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Yemen Genel Müdürü Mirza Hasan'ın da katılımıyla Aden'deki bakanlar kurulu genel sekreterlik binasında basın toplantısı düzenledi.
Abdulmelik, Dünya Bankasının, sağlık ve sosyal hizmetler, yol yapımı gibi projeleri kapsayan Yemen'e verilecek 400 milyon dolarlık acil hibeyi geçen mayıs ayında onayladığını ifade etti.
Aden'e bugün gelen Dünya Bankası yetkililerinden oluşan heyetin birkaç saatlik ziyareti bir ilk olma özelliği taşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:49 Kaynak: AA
Dünya Bankası, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Yemen, Güncel
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