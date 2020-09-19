Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Yöneticisi Patrinos: "Pandemi kişi başına düşen geliri yüzde 12...

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, Covid-19 sürecinde duran eğitimin sonuçlarına dikkat çekti. 1,6 milyar çocuğun okula gidemediğini ve 192 ülkedeki öğrencilerin yüzde 90'ının olumsuz etkileneceğini belirten Patrinos, pandemi sürecindeki 4 aylık eğitim eksikliğinin kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında gerileteceğini açıkladı.

Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'in "Covid-19 Nedeniyle Okulların Kapalı Kalmasının Bedeli" başlıklı kürsü oturumuna katılan Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, dünyadaki 1,6 milyar çocuğun okula gitmediğini açıkladı. Pandeminin eğitimi ve kişi başına düşen geliri gerilettiğine dikkat çeken Patrinos, "Pandemi sürecinde yaşanan 4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen gelirde yüzde 12 ila 18 arasında geriletmektedir" dedi.

Düşük gelirli ülkelerde gençlerin kaybının daha büyük olduğuna dikkat çeken Patrinos, 192 ülkedeki öğrencilerin yüzde 90'ının olumsuz etkileneceğinin altını çizdi. Yoksul ailelerin çocuklarını yarım yıl kaybı olacağını belirten Patrinos, öğrenme kayıplarının tedirgin edici tarafının okul terklerinin artması olacağının da altını çizdi.

Türkiye'ye 160 milyon dolar kredi

Türkiye'deki kayıpların azaltılması için Dünya Bankası'nın 160 milyon dolar kredi vereceğini ve bunun onaylandığını açıklayan Patrinos, üniversite, lise ve ilköğretimde yaklaşık 6 aylık eğitim kaybının dünyaya faturasının 11 trilyon doları bulacağına işaret etti. Dünya Bankası Yöneticisi Patrinos, pandemi sürecindeki eğitime dair tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

"Eğitime daha fazla kaynak ayrılması. Gelir ve istihdam destekleri verilmesi. Dijital beceriler ve ömür boyu öğrenmeye yatırım yapılması. Sürdürülebilir uzaktan eğitim sistemlerine yatırım yapılmalı. Dünya Bankası, Türkiye'ye 160 milyon dolar uzaktan eğitimle ilgili kredi verecek. Bununla ilgili sözleşme imzalandı. Proje kapsamında üç başlıkta önlemler alınıyor; elektronik altyapının güçlendirilmesi, dijital içerik hazırlanması ve kurumsal kapasitenin arttırılması. Çocuklar okula farklı seviyelerde geri dönecekler. Okul ve öğretmen için farklı seviyelerdeki öğrencileri desteklemek zor olacak. Sistemleri bu kayıpları azaltmada en önemli araç olacak." - ANKARA