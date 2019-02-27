Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Cyril Muller Özbekistan'da

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Cyril Muller Özbekistan'da

1 saat önce

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Cyril Muller Özbekistan'da, System.String[]
Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Mirziyoyev, Özbekistan ile Dünya Bankası arasındaki verimli iş birliğine değindi.

Görüşmede bankacılık ve finans sektörünün geliştirilmesi, girişimcilik ve ekonomide reel sektörün desteklenmesi, devlet işletmeleri ve tarım sektörünün yenilenmesi, girişimcilik ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde kamu-özel ortaklığı mekanizmasının uygulanmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, uzun vadeli iş birliği programının ortak bir şekilde ele alınması konusunda mutabık kalındı.

Muller, Mirziyoyev'e Özbekistan'da Dünya Bankası projelerinin hayata geçirilmesine verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Cyril Muller, Dünya Bankası'nın ülkenin ve tüm bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek için Özbekistan ile karşılıklı yarar sağlayan ortaklığı derinleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar Özbekistan'a toplam 4,5 milyar dolarlık kaynak sağlayan Dünya Bankası Direktörler Kurulu, 2020 yılına yönelik ortaklık programı kapsamında 1,4 milyar dolarlık yeni projeleri onayladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:32 Kaynak: AA

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