Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Başkanı 1 Şubat'ta Görevden Ayrılıyor

Dünya Bankası Başkanı 1 Şubat'ta Görevden Ayrılıyor

10 dakika önce

– Dünya Bankası'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, 2022 yılında görev süresi dolan bankanın Başkanı Jim Young Kim'in, 1 Şubat'ta görevini bırakacağı duyuruldu.

Dünya Bankası Başkanı 1 Şubat'ta Görevden Ayrılıyor, System.String[]
Dünya Bankası'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, 2022 yılında görev süresi dolan bankanın Başkanı Jim Young Kim'in, 1 Şubat'ta görevini bırakacağı duyuruldu.

Banka açıklamasında geçici başkanlık görevini CEO Kristalina Georgieva'nın getirileceği belirtilirken, Kim'in gelişmekte olan ülkelerde altyapı gelişimi çalışmaları yapan bir şirkette çalışacağı yer aldı. Bazı kaynaklar, Kim'in özel sektöre geçiş kararının "kişisel" bir karar olduğunu vurguladı.

Güney Kore asıllı Amerikalı 59 yaşındaki Kim, 2012'den bu yana Dünya Bankası başkanlığı görevindeydi. Organizasyonun kurucusu olarak, bankanın başkanlık görevine bugüne kadar ABD karar verdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:36 Kaynak: DHA

CEO, Jim Young, Dünya Bankası, Ekonomi
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