Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim İstifa Etti

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim İstifa Etti

17 dakika önce

Dünya Bankasına 2012'den bu yana başkanlık eden Jim Yong Kim, gelecek ay görevinden ayrılacağını açıkladı.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim İstifa Etti, System.String[]
Dünya Bankasına 2012'den bu yana başkanlık eden Jim Yong Kim, gelecek ay görevinden ayrılacağını açıkladı. Dünya Bankasının sitesinde yapılan açıklamaya göre, Başkan Jim Yon Kim 6 yıldır yürüttüğü başkanlık görevinden 1 Şubat itibarıyla ayrılacak. Açıklamada, Kim'in "Gelişmekte olan ülkelerde altyapı projeleri yürüten bir şirkete katılacağı" ifade edildi. Açıklama metninde Kim, "Yaşadığımız zamanda ileri derecede yoksulluğu sonlandırma amacına yürekten bağlı, tutkulu çalışanların bulunduğu bu fevkalade kurumun başkanlığını yapmaktan büyük gurur duydum" ifadelerini kullandı. Başkanlık görevini geçici olarak Dünya Bankasının İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva'nın yürüteceği açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'li Eski Milletvekili Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti

Üzerinde Ayet ve Allah Yazılı Banyo Paspası Skandalından Geri Adım Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 5 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 22:08:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]