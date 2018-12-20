Dünya Bankası Çin'in Ekonomik Büyümesinin 2019'da Yavaşlamasını Bekliyor
3 saat önce
Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyümesinin 2019'da, 2018'e göre yavaşlamasını bekliyor.
Dünya Bankası
, Çin
'in ekonomik büyümesinin 2019'da, 2018'e göre yavaşlamasını bekliyor.
Dünya Bankası'nın bugün yayınladığı raporda, ABD
ile Çin ticari anlaşmazlıklarından kaynaklı olarak ters rüzgarların artmasının etkisi ile, Çin'in bu yıl yüzde 6.5 olması beklenen ekonomik büyümesinin, 2019'da yüzde 6.2'ye düşeceği öngörüldü.
Çin'in bir taraftan finansal riskleri sınırlama çabalarının sürdürürken diğer taraftan ticaretle ilişkili ters rüzgarları yönetmeye çalışmakta zorlandığını belirtilen Dünya Bankası raporunda, "Zayıf kredi büyümesinin yatırımlar üzerinde baskı yarattığı ve yavaşlayan küresel talep ile ABD'nin Çin mallarına yüksek tarifelerinin ihracatı etkilediği ortamda tüketim, Çin ekonomisinin ana yönlendiricisi olmayı sürdürecek" denildi.
Dünya Bankası, Çin'in ekonomiyi canlandırmak için kamu altyapı yatırımları yerine, hanehalkı tüketimini artırmaya odaklanması gerektiğini vurguladı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:22 Kaynak: DHA
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