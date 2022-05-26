Dünya Bankası, Çin Şehirlerinde Biyolojik Çeşitliliği ve Karbon Nötrlüğünü Desteklemek İçin Fon Sağlayacak - Son Dakika
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Dünya Bankası, Çin Şehirlerinde Biyolojik Çeşitliliği ve Karbon Nötrlüğünü Desteklemek İçin Fon Sağlayacak

26.05.2022 19:45
Dünya Bankası, Çin Şehirlerinde Biyolojik Çeşitliliği ve Karbon Nötrlüğünü Desteklemek İçin Fon Sağlayacak

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Dünya Bankası, biyolojik çeşitliliğin korunması ve karbon nötrlüğü desteklemek için Çin'deki bir kentsel çevre projesine fon sağlamaya karar verdi.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Dünya Bankası, biyolojik çeşitliliğin korunması ve karbon nötrlüğü desteklemek için Çin'deki bir kentsel çevre projesine fon sağlamaya karar verdi. Küresel Çevre Fonu (GEF), Çin'in Chongqing, Chengdu ve Ningbo gibi kentlerinin yanı sıra Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı bir kentsel kalkınma merkezini kapsayan "Çin-GEF7: Yeşil ve Karbon Nötr Kentler Projesi"ne yaklaşık 26,91 milyon ABD doları bağışlayacak.

Bakanlığa göre, 2022'den 2027'ye kadar sürmesi beklenen proje, biyoçeşitliliğin korunmasını katılımcı şehirlerin kentsel gelişimine entegre etmeyi ve karbon nötrlüğüne giden yolları oluşturmayı hedefliyor. 1991 yılında kurulan GEF fonu, Dünya Bankası'nın vekili olarak hizmet vermesiyle küresel çevresel faydalar elde etmek için finansman sağlamayı amaçlıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası, Karbon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Bankası, Çin Şehirlerinde Biyolojik Çeşitliliği ve Karbon Nötrlüğünü Desteklemek İçin Fon Sağlayacak - Son Dakika


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