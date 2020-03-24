"Dünya Bankası Covid-19 ile mücadelde 150 milyar dolar sağlayabilir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Dünya Bankası Covid-19 ile mücadelde 150 milyar dolar sağlayabilir' - Son Dakika Ekonomi

"Dünya Bankası Covid-19 ile mücadelde 150 milyar dolar sağlayabilir"

6 saat önce

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Banka'nın kalkınmakta olan ülkelerin Covid-19 salgını ile mücadele etmeleri ve toparlanmalarına yardım için gelecek 15 ayda 150 milyar dolara varan kaynak sağlayabileceğini söyledi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Banka'nın kalkınmakta olan ülkelerin Covid-19 salgını ile mücadele etmeleri ve toparlanmalarına yardım için gelecek 15 ayda 150 milyar dolara varan kaynak sağlayabileceğini söyledi.

Malpass, G20 maliye bakanları ve merkez bsankası başkanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, G20 kreditör ülkelerinin fakir ülkelerin Covid-19 salgını ile mücadele ederken ikili borçlar için tüm ödemeleri askıya almalarına olanak vermeleri gerektiğine dikkat çekti. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katılımıyla düzenlenen telekonferans toplantısının ardından yaptığı açıklamada, birçok ülke  tarafından sağlık sistemini güçlendirmek, etkilenen şirketleri ve  işçileri korumak için atılan olağanüstü mali adımları, merkez bankalarının  para politikalarını gevşetmelerini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.


Dünya Bankası, Koronavirüs, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:53 Kaynak: DHA

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