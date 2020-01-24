Dünya Bankası, ekonomik krizdeki Lübnan'a yardıma hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Bankası, ekonomik krizdeki Lübnan'a yardıma hazır - Son Dakika

Dünya Bankası, ekonomik krizdeki Lübnan'a yardıma hazır

6 saat önce

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, ekonomik kriz yaşayan Lübnan'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Dünya Bankası, ekonomik krizdeki Lübnan'a yardıma hazır, System.String[]

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, ekonomik kriz yaşayan Lübnan'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Lübnan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jha'nın başkanlığında bir heyet, Maliye Bakanı Gazi Vezni ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede, özellikle yeni hükümetin kurulması sonrasındaki sürece yönelik tüm ekonomik ve mali konular ele alındı.

Jha, Lübnan'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtirken, iki taraf ekonomik krizin üstesinden gelebilmek ve gerekli reformları yapabilmek için uygun çözümler bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Lübnan'daki ekonomik durum


Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.


Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.


"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.


Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.


Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havaleleri askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Dünya Bankası, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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