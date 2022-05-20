Dünya Bankası Ekonomisti: Çin'in Büyümesi ve İstikrarı Bölgesel Kamu Yararına Hizmet Ediyor

Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik Baş Ekonomisti Aaditya Mattoo, Xinhua'ya yakın tarihte verdiği bir röportajda, "Çin bu bölge için gitgide daha önemli hale geldi" dedi ve Çin'de olanların tüm bölge için önem taşıdığını ifade etti.

Dünya Bankası'nın son Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncellemesi'ne göre Çin, küresel büyümeye önemli katkı yapan ülkelerden biri ve bölgedeki ülkeler için önemli bir son talep kaynağı olmaya devam ediyor ve Laos, Malezya, Myanmar, Tayland ve Vietnam'da üretilen toplam katma değerin yaklaşık onda biri Çin'de absorbe ediliyor.

Mattoo, aralarında Rusya- Ukrayna çatışmasının da bulunduğu emtia fiyatlarının daha da yükselmesine, ihracat talebinin daralmasına ve finansal piyasanın dalgalanmasına, Kovid-19'un yeniden canlanmasına ve küresel finansal koşulların sıkılaşmasına yol açabilecek aşağı yönlü risklere rağmen, Çin'in şoklara cevap verecek politika alanı ve kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Hiçbir ülkenin üçlü şoklarla kolay başa çıkamayacağına dikkat çeken Mattoo sözlerini, "Neyse ki Çin akıllıca davranıyor ve akıllıca davranma potansiyeline sahip" diyerek tamamladı. Mattoo, Çin'in pandeminin erken aşamasında mali ve para politikası kısıtlamaları uygulayarak ülkeye politika manevrası için alan bıraktığını kaydetti.

Mattoo, Çin'in mali canlandırma sağlamasının, sadece kendi ekonomisine değil, bölge ekonomisine de fayda sağlayacağını söyledi.

Dünya Bankası bölge için, ticaret, dijital teknolojiler ve yeşil üretim olmak üzere üç yeni büyüme fırsatı gördü.

Politikayı belirleyenlere ticareti açık tutmalarını tavsiye eden Mattoo, "İhracat kısıtlamaları, kendi çıkarınıza gibi görünen ancak kendiniz dahil herkesi daha da kötüleştiren hareketlerde bulunduğunuz tutsak ikilemine bir örnektir" dedi.

Mattoo, ülkelerin teknolojilerin daha hızlı yayılması fırsatından yararlanmak için altyapıyı da oluşturması gerektiğini belirterek, Çin'in bunu daha başarılı bir şekilde yaptığını ve tekel ve dijital gizlilik gibi sorunları ele alırken faydalardan istifade etmek için düzenleyici bir yaklaşım geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Dünya Bankası, gelişmekte olan Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki genel ekonomik büyüme tahminini, Ekim ayındaki önceki tahmininden 0,4 puan daha düşürerek, 2022'de yüzde 5'e indirdi.