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Dünya Bankası: Emtia fiyatları bu yıl düşecek
31 dakika önce
Dünya Bankası, COVID-19 salgınının etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 40,3, enerji dışı emtia fiyatlarında ise yüzde 5,1'lik azalma olacağını öngördü.
Dünya Bankası, COVID-19 salgınının etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 40,3, enerji dışı emtia fiyatlarında ise yüzde 5,1'lik azalma olacağını öngördü.
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24.04.2020 00:05:41. #1.13#
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