Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı - Son Dakika

Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı

14.10.2020 03:39
Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı, System.String[]

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, gelişmekte olan ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ile dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, gelişmekte olan ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ile dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu finansmanla bir milyara kadar insanın aşılanmasının desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerdeki vatandaşların güvenli ve etkili Kovid-19 aşılarına erişmelerinin gerektiği belirtilerek, finansman paketiyle gelişmekte olan ülkelere uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde aşıların geniş ölçekte uygulanmasına hazırlanabilmeleri için finansman ve teknik destek sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Güvenli ve etkili aşılar ile güçlendirilmiş dağıtım sistemlerine erişim, pandeminin seyrini değiştirmenin anahtarıdır, yıkıcı ekonomik ve mali etkileri yaşayan ülkelerin dirençli bir toparlanmaya doğru ilerlemelerine yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası, İcra, söz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı - Son Dakika Ekonomi

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