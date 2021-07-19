Üye Girişi
Dünya Bankası Kovid-19 salgınıyla mücadele için 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandı - Son Dakika

Dünya Bankası Kovid-19 salgınıyla mücadele için 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandı

19.07.2021 22:03
Dünya Bankası Kovid-19 salgınıyla mücadele için 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandı, System.String[]

Dünya Bankası Grubunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tıbbi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mücadele için son 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandığı bildirildi.

Dünya Bankası Grubunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tıbbi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mücadele için son 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandığı bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insanın yaşamına ve geçim kaynaklarına ciddi şekilde zarar veren Kovid-19 salgınına yanıt olarak, 1 Nisan 2020'den 30 Haziran 2021'e kadar olan süreçte Dünya Bankası Grubunun salgınla mücadele için 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandığı aktarıldı.

Söz konusu kaynağın Dünya Bankası Grubunun tarihindeki en büyük kriz müdahalesi olduğu belirtilen açıklamada, sadece 2021 mali yılında (1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021) grubun taahhüt ve seferber ettiği kaynağın yaklaşık 110 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, salgının başlangıcından bu yana Dünya Bankası Grubunun ülkelerin acil sağlık durumlarını ele almaları, sağlık sistemlerini güçlendirmeleri, yoksulları korumaları, işletmeleri desteklemeleri, istihdam yaratmaları, yeşil ve kapsayıcı toparlanmayı başlatmaları için desteklediği ifade edildi.

Toparlanma eşit seyretmiyor

Küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,6 oranında büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, şimdiye kadar toparlanmanın eşit seyretmediği ve dünyanın en yoksul ülkelerinin çoğunun geride kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, gelişmiş ekonomilerin yaklaşık yüzde 90'ının 2022 yılına kadar salgın öncesindeki kişi başına düşen gelir seviyelerini geri kazanmasının beklendiği, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin ise sadece üçte birinin bunu sağlayabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, söz konusu kaynağı "rekor" olarak nitelendirerek, "Daha geniş tabanlı bir ekonomik toparlanma sağlanmasına yardımcı olmak için devam eden bu salgında gelişmekte olan ülkelere kritik yardım sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Malpass, gelişmekte olan ülkeler için sınırlı aşı kaynağı konusunda "derin endişeleri" olduğunu ifade etti.

Koruyucu Aile Günü, Dünya Bankası, 1 Temmuz, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası Kovid-19 salgınıyla mücadele için 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'a 4.5 milyon euro ödeyecek 22:08 Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'a 4.5 milyon euro ödeyecek Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri 21:41 Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti 21:00 Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti
Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı 20:13 Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Baba ve oğulun katıldığı seçimde üyeler birbirlerine girdi, kavgayı polis güçlükle ayırdı 20:07 Baba ve oğulun katıldığı seçimde üyeler birbirlerine girdi, kavgayı polis güçlükle ayırdı Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:56 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Sözle başlayan taciz, dayakla bitti
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi         
22:12
Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat: Oyuncular, Fatih Terim için ateşe atlar Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat: Oyuncular, Fatih Terim için ateşe atlar         
21:44
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Beşiktaş cephesinden Burak Elmas'a gerilimi tırmandıracak cevap: Acizlik Beşiktaş cephesinden Burak Elmas'a gerilimi tırmandıracak cevap: Acizlik         
20:40
Minibüs şoförü, kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı! O anlar kamerada Minibüs şoförü, kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı! O anlar kamerada         
20:10
Akılalmaz olay! Akılalmaz olay! "Beni kim ihbar etti" diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü         
20:07
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı         
18:20
17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 22:21:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Bankası Kovid-19 salgınıyla mücadele için 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement