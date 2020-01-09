Dünya Bankası: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 2.5 büyüyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 2.5 büyüyecek - Son Dakika Ekonomi

Dünya Bankası: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 2.5 büyüyecek

6 saat önce

Dünya Bankası 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 0.2 yüzde puan düşürerek yüzde 2.5'e indirdi.

Dünya Bankası: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 2.5 büyüyecek, System.String[]

Dünya Bankası 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 0.2 yüzde puan düşürerek yüzde 2.5'e indirdi.

Dünya Bankası'nın Küresel Ekonomik Görünümü raporuna göre, 2019 büyüme beklentisi de yüzde 2.4'e düşürülürken, buna rağmen ABD ve Çin'in 15 Ocak'ta ticaret anlaşmasının ilk kısmını imzalayacakları açıklamalarıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin toparlanacağı beklentileriyle, küresel ticari büyümenin 2019 yılındaki yüzde 1.4 düzeyinden 2020'de yüzde 1.9'a yükselmesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 ve 2021 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3.0 ve yüzde 4.0 olarak koruyan Dünya Bankası, 2022 yılı büyüme öngürüsünü de yüzde 4.0 olarak açıkladı. Dünya Bankası 5 Kasım'da yayınladığı ekonomik toparlanmada izlenebilecek politikaların ele alındığı Türkiye Ekonomi Monitörü'nde Türkiye ekonomisinin 2019'da 2018'e kıyasla değişiklik kaydetmeyerek sıfır büyüyeceği, 2020'de ise yüzde 3.0, 2021 yılında ise yüzde 4.0 büyüyeceğini öngörmüştü.

Dünya Bankası raporunda, Türkiye ekonomisinin finansal karışılıktan beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlandığı, bunda iç talebin hızında iyileşmenin etkili olduğu belirtildi. Raporda, zayıf güven ve yatırımlar nedeniyle toparlanmada kırılganlığın sürdüğü uyarısı da yapıldı.

Dünya Bankası Adil Büyüme, Finans ve Kurumlar Başkan Yardımcısı Ceyla Pazarbaşıoğlu, "iş iklimi, yasa işleyişi, borç yönetimi ve verimliliğin güçlendirilmesinin", küresel ekonomide istikrarlı genişlemeye yol açabileceğini belirterek şu yorumu yaptı:

"Gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki büyümenin sınırlı olması beklenirken, yasa yapıcılar bu fırsatı değerlendirmeli ve yoksulluğun azaltılması için büyük önem taşıyan geniş kapsamlı büyümenin hızlandırılması için yapısal reformlara ağırlık vermeli."


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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