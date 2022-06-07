Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika
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Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

07.06.2022 18:12
Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, Ukrayna savaşı nedeniyle Ocak ayında 2022 yılı için yaptığı küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü.

Dünya Bankası, Ukrayna savaşı nedeniyle Ocak ayında 2022 yılı için yaptığı küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü. Kuruluş, küresel ekonomiyi bekleyen stagflasyon tehlikesine dikkat çekti.Dünya Bankası, Ocak ayında yaptığı ekonomik büyüme tahminlerini Rusya'nın Ukrayna işgalinin yarattığı sonuçlar nedeniyle düşürdü.

Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluş, küresel ekonominin 2022 yılında yüzde 2,9 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu. Dünya Bankası yıl başında yaptığı tahminde küresel ekonomide büyümeyi yüzde 4,1 olarak öngörmüştü.

Küresel Ekonomik Öngörüler raporunu açıklayan Dünya Bankası raporda "Dünya ekonomisinin, küresel resesyonun ardından yaşadığı ilk toparlanma sonrasında en keskin yavaşlamayı deneyimlemesi bekleniyor" ifadelerine yer verdi. 2020'de patlak veren korona pandemisinden sonra kaydedilen toparlanma sonucunda küresel ekonomi 2021 yılında yüzde 5,7 oranında büyümüştü.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass "Ukrayna'daki savaş, Çin'deki kapanmalar, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve stagflasyon riski, büyümeye darbe vuruyor. Birçok ülke açısından resesyonu önlemek zor olacak" dedi.

Dünya Bankası'na göre, fiyatların artmasıyla ekonomide yüksek enflasyon ile durgunluğın (stagnasyon) bir arada görülmesi anlamına gelen "stagflasyonun" meydana gelme riski de arttı. Dünya Bankası bu durumun yoksul ve orta gelirli ülkelere zarar vereceği tahmininde bulundu.

Dünya Bankası Euro Bölgesi için ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 2,5'e çekti. Dünyanın en büyük ulusal ekonomisi olan ABD için ise 2022 yılı ekonomik büyüme oranı da 1,2 puan düşürülerek yüzde 2,5'e düşürüldü. Çin ekonomisinin de 0,8 puan daha az olmak üzere yüzde 4,3 oranında büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini

Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 2,3, 2023'te de yüzde 3,2 büyüyeceği tahminini yaptı. Rusya için ise Ocak ayında yaptığı büyüme tahminini 11,3 puan geriye çeken Dünya Bankası, Rus ekonomisinin 2022 yılında yüzde 8,9 küçüleceği tahmininde bulundu.

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Kaynak: Deutsche Welle

Dünya Bankası, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika

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