Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası: Küresel ekonomik büyüme yavaşlayacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Dünya Bankası: Küresel ekonomik büyüme yavaşlayacak

23 dakika önce

– Dünya Bankası'nın son raporunda küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında, yüzde 2.6'ya gerileyeceğini öngördü.

Dünya Bankası: Küresel ekonomik büyüme yavaşlayacak, System.String[]
Dünya Bankası'nın son raporunda küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında, yüzde 2.6'ya gerileyeceğini öngördü.
Bankanın Ocak ayında yayınladığı raporunda 2019 küresel büyümesi yüzde 2.9 olarak öngörülmüştü.
Dünya Bankası, küresel büyümenin 2021 yılında yeniden yukarıya döneceğini ve yüzde 2.8 düzeyine döneceğini öngördü.
Küresel ekonomiyi tehdit eden önemli risklere işaret edilen raporda küresel ekonominin ayrıca ticaret gerginlikleri, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden mali karışıklıklar ve büyük ekonomilerin büyümelerindeki keskin düşüş gibi etkilerle ivmenin kırılganlaştığı belirtildi.
Raporda, özellikle küresel ekonomik büyümenin 10 yıl önceki mali krizden bu yana en düşük düzeylere gerilemesi ve ekonomiye duyulan güvendeki düşüşün endişe verici olduğu ifade edildi.
Dünya Bankası ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde görülen borçlanmanın yüzde 15'lik bir artışla 2018 yılı için gelişmekte olan ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 51'ine ulaştığı uyarısını yaptı.
Raporda, gelecek yıllar için yatırım büyümesinin uzun vadeli ortalamaların altında olacağı belirtildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
Dünya Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı Dolar, 5,80'nin altına geriledi Kilosu 10 liradan satılan 'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü! Hedef 800 ton Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6'ncı kurbanının cesedi Kırmızı Göl'de bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 10:02:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası: Küresel ekonomik büyüme yavaşlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]