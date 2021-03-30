Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ekonomisi 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,4'e çıkardı

Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ekonomilerine ilişkin bu yılki büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 4,4'e yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından diğer bölgelere kıyasla sağlık ve ekonomi alanında daha fazla zarar gördüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, daha önce geçen yıl yüzde 7,9 küçüldüğü öngörülen Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ekonomisinin, 2020'de yüzde 6,7 daraldığı kaydedildi.

Dünya Bankasının açıklamasında, bölge ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4'ten yüzde 4,4'e çıkarıldığı aktarıldı.

Geçen yıl salgın nedeniyle yaşanan daralmanın büyük ekonomik ve sosyal maliyetleri olduğuna işaret edilen açıklamada, işsizlik ve yoksulluk oranlarının arttığı aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının neden olduğu krizin, bölge ekonomileri üzerinde uzun süreli etkisinin olacağı uyarısında bulunuldu.