Dünya Bankası, Lübnan'a buğday ithalatı için 150 milyon dolarlık krediye onayı verdi - Son Dakika
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Dünya Bankası, Lübnan'a buğday ithalatı için 150 milyon dolarlık krediye onayı verdi

09.05.2022 15:14
Dünya Bankası, Lübnan'a buğday ithalatı için 150 milyon dolarlık krediye onayı verdi

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, Dünya Bankası'nın buğday ithalatı için 150 milyon dolarlık krediyi onayladığını söyledi.

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, Dünya Bankası'nın buğday ithalatı için 150 milyon dolarlık krediyi onayladığını söyledi.

Selam, Suudi Arabistan'a ait Al-Sharq Bloomberg Televizyonuna Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkede bir süredir gündeme gelen gıda güvenliği ve buğday temini sorunu hakkında kısa açıklamada bulundu.

Lübnan'ın, global jeopolitik ve ekonomik krizin sonucu meydana gelen gıda kriziyle başa çıkmak için Dünya Bankası ile bir süredir "acil kredi" üzerinde çalıştığını belirten Selam, "Lübnan acil krediyi alabilen ilk ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Selam, "Dünya Bankası, buğday ithalatında kullanılması için 150 milyon dolarlık acil krediye nihai onayı verdi." dedi.

Kredinin onayından sonra yapılacak işlemlere değinen Selam, "15 Mayıs genel seçimlerinden önce krediyi bakanlar kurulunun onayına sunacağız." diye konuştu.

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Dünya Bankası, Ticaret, Lübnan, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Bankası, Lübnan'a buğday ithalatı için 150 milyon dolarlık krediye onayı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Bankası, Lübnan'a buğday ithalatı için 150 milyon dolarlık krediye onayı verdi - Son Dakika
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