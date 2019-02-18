Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Lübnan'a Finansal Taahhütlerini Teyit Etti

Dünya Bankası Lübnan'a Finansal Taahhütlerini Teyit Etti

1 saat önce

Dünya Bankası, Lübnan'a yardım için geçen yıl yaptıkları taahhütlerin hala geçerli olduğunu bildirdi.

Dünya Bankası Lübnan'a Finansal Taahhütlerini Teyit Etti, System.String[]
Dünya Bankası, Lübnan'a yardım için geçen yıl yaptıkları taahhütlerin hala geçerli olduğunu bildirdi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "CEDRE" konferansına katılarak, Lübnan'a hibe ve düşük faizli kredi vaadinde bulunan uluslararası kuruluşların temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı.

Sağlanacak finans ile ne tür projelerin hayata geçirileceği ve CEDRE konferansı kararlarını hızlandırma yollarının konuşulduğu görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, yaptığı açıklamada, "Paris'te yaptığımız finansal taahhütler hala geçerlidir. Öncelikli projeleri hayata geçirmeye yardımcı olmak için Lübnan hükümeti ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Başbakan Hariri'nin ekonomi müsteşarı Nedim el-Munla da toplantının, CEDRE konferansında alınan kararları hızlandırma amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, konferansa katılan kuruluşların temsilcilerinin taahhütlerine bağlılıklarını teyit ettiklerini kaydetti.

Paris'te geçen yıl nisan ayında düzenlenen CEDRE konferansında, Lübnan'daki altyapısal reformları gerçekleştirmek amacıyla 860 milyonu hibe ve diğeri düşük faizli kredi olmak üzere 11 milyar dolar yardımda bulunma vaadinde bulunulmuştu.

Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Başbakan Hariri'nin, 31 Ocak'ta yeni kabinesini açıklamasının ardından ülkedeki altyapısal reformlar ve bunları finanse edecek CEDRE konferansındaki taahhütler gündeme gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Paris, Dünya Bankası, Lübnan, Güncel
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