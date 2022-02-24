Dünya Bankası: Lübnan'a finansman sağlanması için ön koşul bir elektrik planının kabul edilmesi - Son Dakika
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Dünya Bankası: Lübnan'a finansman sağlanması için ön koşul bir elektrik planının kabul edilmesi

24.02.2022 19:43
Dünya Bankası: Lübnan'a finansman sağlanması için ön koşul bir elektrik planının kabul edilmesi

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, elektrik krizinin çözülmesi adına finansman sağlanması için Lübnan'da en yakın zamanda bir elektrik planının kabul edilmesinin ön koşulları olduğunu söyledi.

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, elektrik krizinin çözülmesi adına finansman sağlanması için Lübnan'da en yakın zamanda bir elektrik planının kabul edilmesinin ön koşulları olduğunu söyledi.

Lübnan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya gelen Dünya Bankası yetkilisi Jha, Lübnan'daki elektrik sorununun çözümü için yapılacak reformun taraflarla birlikte nihai hale getirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Lübnan'ın bir elektrik planını mümkün olan en kısa sürede kabul etmesini istediklerini belirten Jha, bunun, elektrik sorununun çözülmesi için Dünya Bankası'ndan kaynak temin etmenin ön koşulu olduğunu ifade etti.

Kalkınma, çevre ve iklim değişikliği ile ekonomik ve ticari sektörlerden sorumlu yönetici ve yetkililerin Lübnan'da olduklarını belirten Jha, Lübnan ekonomisinin nasıl işlediğini incelemek, bir mali toparlanma planı hazırlamak, elektrik ve su ile ilgili diğer yapısal reformların nasıl geliştirileceğini görmek için ziyaret gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Ülkedeki elektrik krizi

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor. Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim 500 megavata kadar geriledi.

Lübnan Elektrik Kurumu'nun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankası'nın düşük kurdan sağladığı akaryakıtı piyasada bulamadıkları ve karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Beşşar Esed rejimi Enerji Bakanları 8 Eylül'de, Ürdün'ün başkenti Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

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Dünya Bankası, Lübnan, Enerji, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Bankası: Lübnan'a finansman sağlanması için ön koşul bir elektrik planının kabul edilmesi - Son Dakika


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