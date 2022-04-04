Dünya Bankası: Lübnan, tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor - Son Dakika

Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Saroj Kumar Jha, Lübnan'ın tarihindeki en ağır ekonomik krizi yaşadığını ve bunun dünyadaki en kötü üç krizden biri olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Necib Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından koordine edilen toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Jha, "Lübnan, tarihinde birçok krizlere tanıklık etti ancak bu kriz en kötüsü ve dünyanın da en kötü üç krizi arasında yer alıyor." dedi.

Lübnan ekonomisinde 2021'de yüzde 60'lık daralma kaydedildiğini belirten Jha, "Mikati öncülüğünde daha önce duyurulan ulusal reform programı hedeflenen şekilde ilerlemediği taktirde ekonomide en büyük daralma, toplumsal ve ekonomik krizin artmasına yol açabilir." uyarısında bulundu.

Dünya Bankası yetkilisi, Lübnan'ın finansal program, borçların yapılandırılması, bankacılık sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de kapsayan yeni bir reform planına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti"

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami de bugün yaptığı açıklamada, "Maalesef Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Meydana gelen zararı en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız. Devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında zarar paylaşımı olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.