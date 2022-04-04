Dünya Bankası: Lübnan, tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Bankası: Lübnan, tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor

04.04.2022 15:39
Dünya Bankası: Lübnan, tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor

Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Saroj Kumar Jha, Lübnan'ın tarihindeki en ağır ekonomik krizi yaşadığını ve bunun dünyadaki en kötü üç krizden biri olduğunu söyledi.

Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Saroj Kumar Jha, Lübnan'ın tarihindeki en ağır ekonomik krizi yaşadığını ve bunun dünyadaki en kötü üç krizden biri olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Necib Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından koordine edilen toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Jha, "Lübnan, tarihinde birçok krizlere tanıklık etti ancak bu kriz en kötüsü ve dünyanın da en kötü üç krizi arasında yer alıyor." dedi.

Lübnan ekonomisinde 2021'de yüzde 60'lık daralma kaydedildiğini belirten Jha, "Mikati öncülüğünde daha önce duyurulan ulusal reform programı hedeflenen şekilde ilerlemediği taktirde ekonomide en büyük daralma, toplumsal ve ekonomik krizin artmasına yol açabilir." uyarısında bulundu.

Dünya Bankası yetkilisi, Lübnan'ın finansal program, borçların yapılandırılması, bankacılık sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de kapsayan yeni bir reform planına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti"

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami de bugün yaptığı açıklamada, "Maalesef Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Meydana gelen zararı en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız. Devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında zarar paylaşımı olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Bankası: Lübnan, tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor
Dünya Bankası: Lübnan, tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor

YORUMLAR
500
Dernekte kumar oynayan 20 kişiye 36 bin 380 TL idari para cezası Dernekte kumar oynayan 20 kişiye 36 bin 380 TL idari para cezası Lübnan Başbakan Yardımcısı: 'Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti' Lübnan Başbakan Yardımcısı: 'Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti'

Dünya Bankası, Orta Doğu, Lübnan, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Bankası: Lübnan, tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:57:53. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Bankası: Lübnan, tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement