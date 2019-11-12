Dünya Bankası, 2015 yılında Çin'e verilen 50 milyon dolarlık krediyle Uygur bölgesindeki Müslümanlara baskı yapıldığı suçlamasının ardından buradaki kalkınma projelerine yapacağı desteğin miktarını düşüreceğini duyurdu.



Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, araştırmaların sonucunda ilk kez Ağustos ayında gündeme getirilen suçlamaları kesin doğrulayan bir sonuca ulaşılamadığı ancak, yapılan yardımların denetiminin oldukça zor olduğu dikkate alınarak, projelerin azaltıldığı bildirildi.