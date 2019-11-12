Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası, "Müslümanlara baskı" suçlamasının ardından Uygur bölgesine yapılan yardımı azaltıyor
Son Dakika Dünya Dünya Bankası, 'Müslümanlara baskı' suçlamasının ardından Uygur bölgesine yapılan yardımı azaltıyor - Son Dakika Dünya

Dünya Bankası, "Müslümanlara baskı" suçlamasının ardından Uygur bölgesine yapılan yardımı azaltıyor

7 saat önce

Dünya Bankası, “Müslümanlara baskı” suçlamasının ardından Uygur bölgesine yapılan yardımı azaltıyor

Dünya Bankası,

Dünya Bankası, 2015 yılında Çin'e verilen 50 milyon dolarlık krediyle Uygur bölgesindeki Müslümanlara baskı yapıldığı suçlamasının ardından buradaki kalkınma projelerine yapacağı desteğin miktarını düşüreceğini duyurdu.


Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, araştırmaların sonucunda ilk kez Ağustos ayında gündeme getirilen suçlamaları kesin doğrulayan bir sonuca ulaşılamadığı ancak, yapılan yardımların denetiminin oldukça zor olduğu dikkate alınarak, projelerin azaltıldığı bildirildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:31 
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