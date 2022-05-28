Dünya Bankası'ndan Güney Sudan'a Kadınların Güçlendirilmesi İçin 70 Milyon Dolar Bağış

JUBA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Bankası, Güney Sudan'da kadınların toplumsal ve ekonomik olarak güçlendirilmesine destek olmak için 70 milyon ABD doları tutarında Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) bağışına onay verdi. Dünya Bankası Güney Sudan Ülke Müdürü Firas Raad, Güney Sudan Kadın ve Sosyal ve Ekonomik Güçlendirme projesinin (SSWEEP), kadın girişimcilerin ticari faaliyetlerini resmileştirmelerine ve büyütmelerine destek olmayı ve cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarının yaşamlarını iyileştirerek yeniden kurmalarını sağlayacak hayati hizmetlere erişmelerine yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Güney Sudan'ın başkenti Juba'da Cuma günü bir basın toplantısında konuşan Raad, "Bu proje bağış, eğitim ve teknik yardım sağlamak suretiyle kadınların işlerini büyütmelerine ve geçimlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak" dedi. Raad'ın verdiği bilgiye göre, proje 91.000 kadın ile 5.200 ergen yaştaki kızı hedefleyecek ve dolaylı olarak 673.400 kişiye ulaşacak. Raad, bağışın, genç bir ülke olan Güney Sudan'ın temel altyapıya erişimi artırmasına ve kurumsal olanaklarını güçlendirmesine yardımcı olacağını söyledi. Raad, cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarının, geçirdikleri fiziksel ve psikolojik travmadan kurtulmak için güçlü bir desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Dünya Bankası yetkilisi projenin, bu mağdurların kritik sağlık hizmetlerine ve psikososyal desteğe erişimini artıracağını ve cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi çabalarının güçlendirilmesine çalışacağını söyledi. Dünya Bankası'na göre proje; kadınların toplum tabanlı sosyo ekonomik güçlendirilmesi, kadınlar için girişimcilik fırsat kredisi kolaylığı oluşturulması, cinsiyete dayalı şiddet mağdurları için hizmet tedariki ve kurumsal güçlendirme ve proje yönetimine destek verilmesi de dahil olmak üzere Güney Sudan'da kadınların yetişme ve gelişimlerini etkileyen spesifik güçlüklere bütüncül çözümler getirilmesini hedefleyen dört bileşenden oluşuyor.