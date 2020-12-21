Dünya Bankası'ndan KOBİ'lere 300 milyon dolarlık finansman - Son Dakika

Dünya Bankası'ndan KOBİ'lere 300 milyon dolarlık finansman

21.12.2020 10:56
Dünya Bankası'ndan KOBİ'lere 300 milyon dolarlık finansman, System.String[]

Dünya Bankası, pandemi ortamında Türkiye'deki uygun mikro ve küçük şirketler işletmeler için 300 milyon dolar finansman sağladı.

Dünya Bankası, pandemi ortamında Türkiye'deki uygun mikro ve küçük şirketler işletmeler için 300 milyon dolar finansman sağladı.

Dünya Bankası Türkiye'de KOSGEB aracılığıyla 300 milyon dolar finansman sağlayacak. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada "Hazırlanan yeni proje, COVID-19 pandemisinin sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve kriz sırasında bu işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olacaktır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanan 300 milyon dolar tutarındaki Türkiye'deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesi, imalat şirketleri ile üretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve bilgisayar programlama üzerinde odaklanan diğer yenilikçi genç şirketler için geri ödenebilir destek finansmanı sağlayarak işletmelere ve çalışanlarına yardımcı olacaktır" denildi.

Açıklamada proje ile ilgili olarak görüşleri bulunan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, "Dünya Bankası Grubu'nun, COVID-19 pandemisinin ekonomiler, şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini hafifletme konusunda birlikte çalıştığı ülkeleri desteklemek için izlediği yaklaşım, ülkeler COVID-19 salgınının acil etkilerine cevap verirken ve dayanıklı bir toparlanma sürecinin temellerini atarken gelecekte işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine ve istihdam oluşturmaya yönelik koşulların korunmasını içermektedir. Dünya Bankası, bu çerçeve ile tutarlı bir şekilde, Türkiye'deki sürdürülebilir işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın korunmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır." - İSTANBUL

Dünya Bankası, araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası'ndan KOBİ'lere 300 milyon dolarlık finansman - Son Dakika Ekonomi


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