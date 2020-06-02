Dünya Bankası'ndan Kovid-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için "kalıcı hasar" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Dünya Bankası'ndan Kovid-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için "kalıcı hasar" uyarısı Açıklaması

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde kalıcı hasar bırakabileceğini ve potansiyel üretimle iş gücü verimliliğini azaltabileceğini duyurdu.

Dünya Bankası'ndan Kovid-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde kalıcı hasar bırakabileceğini ve potansiyel üretimle iş gücü verimliliğini azaltabileceğini duyurdu.

Bankanın Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun analitik bölümleri yayımlandı.

Raporda, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğine işaret edildi.

Dünya Bankası'nın raporunda, "Halk sağlığını korumak için gereken önlemler, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde derin resesyona neden olarak halihazırda kırılgan olan küresel ekonomiye zarar verdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Zayıf sağlık sistemine sahip gelişmekte olan ülkelerde ekonomileri küresel ticaret, turizm ve emtia ihracatına dayalı olanların özellikle zorluk yaşayacağına dikkati çekilen raporda, enerji ihraç eden ülkelerin halk sağlığı krizinin yanı sıra petrol gelirlerindeki düşüşle bile mali pozisyonlarının kötüleştiği aktarıldı.

"Üretim ve verimliliği azaltacak"

Raporda, "Salgın; uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde yatırımların azalması, eğitim ve iş kaybı nedeniyle fiziksel ve beşeri sermayenin erozyonu, küresel ticaret ve tedarik bağlantılarının azalmasıyla kalıcı hasar bırakacak. Bu etkiler, gelecekte potansiyel üretim ve iş gücü verimliliğini azaltacak." ifadeleri kullanıldı.

Acil politika önlemlerinin sağlık sistemlerini desteklemesi, salgının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki kısa vadeli etkisini hafifletmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, salgının uzun vadeli büyüme beklentileri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için kapsamlı reform çabalarına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Raporda, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin petrol talebinde de benzeri görülmemiş bir düşüşe, petrol stoklarında artışa ve mart ayında petrol fiyatlarında rekor düzeyde bir düşüşe neden olduğu hatırlatıldı.

Diğer ülkelerde olduğu gibi enerji ihraç eden gelişmekte olan ülkelerin de benzeri görülmemiş bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıya olduğu vurgulanan belirtildiği raporda, bu ülkelerin mali pozisyonlarının petrol fiyatlarında yaşanan düşüşten önce kötüleştiği aktarıldı.

Dünya Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 07:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası'ndan Kovid-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için 'kalıcı hasar' uyarısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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