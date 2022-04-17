Dünya Bankası'ndan Nijer'e 250 milyon dolarlık iklim finansmanı - Son Dakika
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Dünya Bankası'ndan Nijer'e 250 milyon dolarlık iklim finansmanı

17.04.2022 19:18
Dünya Bankası'ndan Nijer'e 250 milyon dolarlık iklim finansmanı

Dünya Bankası, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için Nijer'e 250 milyon dolar finansman sağlayacak.

Dünya Bankası, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için Nijer'e 250 milyon dolar finansman sağlayacak.

Nijer Haber Ajansında yer alan habere göre, Dünya Bankası, dünyanın en yoksul gelişmekte olan ülkelerine kalkınmaları için kredi ve hibe imkanı sunan Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) aracılığıyla Nijer'e 250 milyon dolarlık finansman imkanı verecek.

Finansman sayesinde, şehir altyapılarının, iklim değişikliğinin etkilerine karşı güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Nijer, 2020'de iklim değişikliğinin neden olduğu seller yüzünden tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşamıştı.

Seller yüzünden 32 bin 900 konut ve 3 bin hektardan fazla ekilebilir arazi sular altında kalmıştı.

Yaklaşık 360 bin kişinin etkilendiği sel felaketinde 70 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde, hem altyapı eksikliği hem de bir anda çok miktarda yağış düşmesi sonucu sık sık sel ve su taşkınlarına rastlanıyor.

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Dünya Bankası, Nijer, dolar, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Bankası'ndan Nijer'e 250 milyon dolarlık iklim finansmanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Bankası'ndan Nijer'e 250 milyon dolarlık iklim finansmanı - Son Dakika
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