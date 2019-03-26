Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a Girişimciliği Destekleme Kredisi

Dünya Bankası, Özbekistan'ın doğusundaki Fergana Vadisi'nde kırsal kesimde girişimciliğin geliştirilmesi için 200 milyon dolar kredi sağlayacak.

Dünya Bankası, Özbekistan'ın doğusundaki Fergana Vadisi'nde kırsal kesimde girişimciliğin geliştirilmesi için 200 milyon dolar kredi sağlayacak.





Dünya Bankası Özbekistan Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası Direktörler Kurulu, Özbekistan'ın Fergana, Namangan ve Andican kentlerinde kırsal kesimde girişimciliğin desteklenmesi için 200 milyon dolarlık kredi ayrılmasını onayladı.



Proje kapsamında kırsal alanlardaki işletmelerin değer zincirleri oluşturmasına ve kentsel alanlardaki pazarlara erişimin genişletilmesine yardımcı olunacak, ayrıca bölgede tarım, gıda, el sanatları üretimi ve turizm gibi sektörlerde küçük işletmelerin gelişmesine destek verilecek. Bölgedeki 20 bin kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.



1995 yılında Dünya Bankası'na üye olan Özbekistan'a, banka tarafından bugüne kadar yaklaşık 4 milyar dolarlık kredi sağlandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

1 Nisan'dan İtibaren İkinci El Araç Alım-Satımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak

Son Dakika! Eski Milli Futbolcu İsmail Demiriz FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor

Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 48 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı