Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu
18 dakika önce
Dünya Bankası, 2019 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 1,6 büyüyeceği tahmininde bulundu.
Dünya Bankası, 2019 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 1,6 büyüyeceği tahmininde bulundu. Ortalama enflasyon beklentisi ise yüzde 19 düzeyinde.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:10
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