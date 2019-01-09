Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu

Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu

18 dakika önce

Dünya Bankası, 2019 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 1,6 büyüyeceği tahmininde bulundu.

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Dünya Bankası, 2019 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 1,6 büyüyeceği tahmininde bulundu. Ortalama enflasyon beklentisi ise yüzde 19 düzeyinde.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:10 

Türkiye, Dünya Bankası, Ekonomi
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