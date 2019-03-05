Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 900 bin dolar hibe

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 900 bin dolar hibe

16 dakika önce

Dünya Bankası, Türkiye'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 900 bin dolar hibe, System.String[]
Dünya Bankası, Türkiye'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:15 

Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi
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