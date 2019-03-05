Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 900 bin dolar hibe
16 dakika önce
Dünya Bankası, Türkiye'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.
Dünya Bankası
, Türkiye
'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:15
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