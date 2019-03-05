Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Hibe

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Hibe

36 dakika önce

Dünya Bankası, Türkiye'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe sağlayacak.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Hibe, System.String[]
Dünya Bankası, Türkiye'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından imzalanan "Türkiye'de Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının Arttırılması Projesiyle İlgili Hibe Anlaşması", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dünya Bankası, Türkiye'den yapılan mali yardım talebine cevaben, Japonya ile Dünya Bankası'nın "Gelişmekte Olan Ülkelerde Afet Riski Yönetiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Tek Donörlü Vakıf Fonu" kapsamında, Türkiye'nin kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:58 Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi
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