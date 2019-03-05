Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Hibe
36 dakika önce
Dünya Bankası, Türkiye'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe sağlayacak.
Dünya Bankası
, Türkiye
'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe sağlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
ile Dünya Bankası tarafından imzalanan "Türkiye'de Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının Arttırılması Projesiyle İlgili Hibe Anlaşması", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dünya Bankası, Türkiye'den yapılan mali yardım talebine cevaben, Japonya
ile Dünya Bankası'nın "Gelişmekte Olan Ülkelerde Afet Riski Yönetiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Tek Donörlü Vakıf Fonu" kapsamında, Türkiye'nin kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:58 Kaynak: AA
Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek
Kılıçdaroğlu, Yeni Parti İddialarıyla İlgili Konuştu: Hayırlı Olsun!
ABD, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden Türkiye'yi Çıkarmak İstiyor