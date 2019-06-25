Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü
54 dakika önce
Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Sosyal Uyum Yardımının geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Bankası
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:23
, Türkiye
'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Sosyal Uyum Yardımının geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.
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