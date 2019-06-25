Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü
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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü

54 dakika önce

Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Sosyal Uyum Yardımının geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü, System.String[]
Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Sosyal Uyum Yardımının geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:23 
Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi
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